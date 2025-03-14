Gençlerin Mezarlıkta Çektiği Video Tepki Topladı

ANTALYA’DA MEZARLIKTA KOLA İÇEN GENÇ KIZLAR TEPKİ TOPLADI

Antalya’da iki genç kızın mezarlıkta gerçekleştirdiği ve sosyal medyada “İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi” şeklindeki yorumla paylaştığı görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Şehir merkezindeki bir mezarlıkta yer alan mezar taşları üzerinde iskambil oynayıp kola içen bu iki genç kız, anları fotoğraf ve video ile kaydederek sosyal medya hesaplarında yayımladı.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ ARTIKÇA ARTIYOR

Görüntülerin farklı sosyal medya platformlarında hızla yayılmasıyla birlikte, genç kızların bu davranışı geniş bir kitle tarafından eleştirildi. Bazı internet kullanıcıları, “Yaşayan insanlara olan saygısızlığı görüyoruz da, bari ölülere saygınız olsun. Rezillikten sınır tanımayan birileri maalesef var” şeklinde yorumlarda bulundu.