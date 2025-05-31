Gençlerin Tarih ve Medeniyet Gezisi Başladı

GEZİ BAŞLANGICI VE AMACI

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Kuruluştan Çanakkale’ye Tarih ve Medeniyet Gezisi”, 81 ilden gelen öğrencilerin katılımıyla Kütahya’nın Domaniç ilçesindeki Hayme Ana Türbesi’nde başladı. Bu gezi ile gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması hedefleniyor.

ÖĞRENCİLERİN DUASI VE GÖSTERİLER

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin büyükannesi Hayme Ana’nın kabrinden başlayan gezide, 300 öğrenci yer aldı. Hayme Ana’nın türbesinde dua eden öğrencilere Osmanlının kuruluşuyla ilgili bilgiler verildi ve mehter ile okçuluk gösterileri yapıldı. Kütahya Yurt Hizmetleri Müdürü İbrahim İşçimen, gezide ecdat tarafından bırakılan kültürel değerleri görme fırsatı bulduklarını dile getirdi. Ayrıca, Domaniç Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Naci Uzuncan, bu anlamlı program için Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

KÜLTÜREL VE TARİHİ YERLER

Domaniç Kütüphanesi Müdürü Veysel Karataş, öğrencilere Hayme Ana’nın tarihi önemini anlattı. Ayrıca, Domaniç ilçesi Karaköy imam hatibi Ferhat Kızıltaş, Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu. Program kapsamında, Bilecik’teki Hamidiye Külliyesi, Ertuğrul Gazi Müzesi, Şeyh Edebali Türbesi gibi önemli yerlerin yanı sıra Bursa’daki Emir Sultan Camisi, Yeşil Cami, Ulu Cami, Orhan Gazi ve Osman Gazi türbeleri ile Çanakkale’deki Kilitbahir Kalesi, Merkez Tabyası, Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Morto Koyu, Seddülbahir Kalesi, Yahya Çavuş Şehitliği, 57. Alay Şehitliği ve Conkbayırı gezilecek.