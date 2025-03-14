Gençlik Bakanı Bak’tan Kırklareli’ne Yatırım Sözü

BÜYÜK YATIRIMLAR YOLDA

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kırklareli’nde çeşitli yatırımlar gerçekleştirdiklerini duyurdu. Bakan Bak, “Bakanlık olarak Kırklareli’mize salonlar, yüzme havuzları, öğrenci yurtları, halı sahalar ve tesisler yapıyoruz. İnşallah bu mahallemize de bir spor tesisi yapalım, saha yapalım, çocuklarımız oynasın, futbol oynasınlar” şeklinde belirtti.

ESNAF ZİYARETLERİ VE İFTAR PROGRAMI

Ziyaretleri sırasında ilk olarak Vali Uğur Turan’ı makamında ziyaret eden Bakan Bak, buradan esnafları ziyaret etti. Ardından AK Parti Kırklareli İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan, daha sonra Lüleburgaz ilçesi Altıyol Mahallesi’nde Biz Bize Yeteriz derneğinin düzenlediği iftar programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Bak, “Biz Bize Yeteriz Derneği’nin organize ettiği halk sofrasına katılmaktan mutluluk duyduğunu” ifade etti.

SİZLERİ UNUTMUYORUZ

Kasımpaşa’da Kotre Mahallesi’nde büyüdüğünü hatırlatan Bakan Bak, “Cumhurbaşkanımız sizleri çok seviyor, selamlarını gönderdi. O sizi asla unutmaz, siz de asla onu unutmuyorsunuz” dedi. Konuşmasında birlik vurgusu yapan Bakan, “Hep beraber bu güzel ülkemizi, güçlü Türkiye’yi kalkındıracağız. Hep beraber, Recep Tayyip Erdoğan’la beraber sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

SPOR TESİSİ MÜJDESİ

Altıyol Mahallesi’ne yapmayı planladıkları spor tesisi hakkında da bilgi veren Bakan Bak, “İnşallah bu mahallemize de bir spor tesisi yapalım, saha yapalım, çocuklarımız oynasın, futbol oynasınlar, coşsunlar” dedi. Daha sonra, “İyi ki varsınız, bu güzel insanlarla beraber bu sokakta halk iftarında beraber olmaktan gurur duyuyoruz” diyerek katılımcılara hitap etti.

Bakan, Ramazan Bayramı mesajını da ileterek, “Hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Hepinizi çok seviyoruz, Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul etsin” diyerek sözlerini sonlandırdı.