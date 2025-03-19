Gençlik Bakanı, BEUN Rektörünü Ağırladı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI ZİYARETTE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’i makamında kabul etti. Kabulde Bakan Danışmanı Prof. Dr. Güler Alkan da yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleşen bu buluşmada; Gençlik ve Spor Bakanı, Rektör Özölçer, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Servet Karasu ve Bakan Danışmanı Prof. Dr. Güler Alkan bir araya geldi.

ÜNİVERSİTENİN BAŞARILARI GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin spor ve sosyal alanlarda yürütmüş olduğu faaliyetler ve elde ettiği başarılar hakkında Rektör Özölçer’den bilgi aldı. Rektör Özölçer, BEUN’un son yıllarda ulusal ve uluslararası birçok şampiyona ve turnuvada elde ettiği başarılar hakkında Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a bilgiler aktardı. Ayrıca, akademik, kültürel ve toplumsal çıktıları her geçen gün artan bir performansla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Özölçer, “Sportif faaliyetlerde de BEUN, ulusal ve uluslararası düzeyde adından sıkça bahsettiriyor, bu da nitelikli öğretim kalitesinin artışıyla birlikte akademik personel ve öğrencilerin özverili çalışmalarıyla mümkün oluyor” dedi.

TEŞEKKÜRLER VE HATIRA BEKÂRI

Rektör Özölçer, bu olumlu gelişmelerin, özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sürekli motive edici ve destekleyici yaklaşımının bir sonucu olarak başarıyla taçlandığını belirtti. Özölçer, bu destek ve teşvikleri dolayısıyla Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a teşekkür etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin spor alanındaki başarılarından ve gerçekleştirdiği çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileriyle devam etti ve Rektör Özölçer, Zonguldak’ın simgesi olan Devrek Bastonu’nun takdim edilmesiyle sona erdi. Ardından, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak ile Rektör Özölçer’in birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle buluşma tamamlandı.