Gençlik İftarı’nda Sultanbeyli’ye Destek Mesajı

GENÇLİK İFTARI PROGRAMI DÜZENLENDİ

Sultanbeyli Belediyesi, “Gençlik İftarı” adını verdiği özel bir etkinliği gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş’ın katılımıyla düzenlenen iftar programına yaklaşık 5 bin genç iştirak etti.

BÜYÜK DESTEK AÇIKLAMASI

Bakan Bak, Sultanbeyli’ye olan desteğini vurguladı ve “Belediye Başkanımız Ali Tombaş göreve geldiği andan sonra bizi ziyarete geldi ve projelerini getirdi. Ali Başkana desteğimiz tam. Sultanbeyli’nin gönlümüzde ayrı bir yeri var” şeklinde konuştu. Ayrıca, “Sultanbeyli her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında ve destekçisi oldu. İnşallah Sultanbeyli’ye büyük bir spor kompleksi kazandırıyoruz. İçerisinde yüzme havuzu, tiyatro salonu, basketbol ve karate salonu var. Hepsi Sultanbeyli’nin gençleri için. Mahallelere spor tesisleri kuracağız. Spor alanlarına ulaşımı her çocuğumuz için kolaylaştıracağız. Sultanbeyli için Ali Başkan çok çalışıyor, biz de destek olacağız, sizin için çalışacağız” dedi.

GENÇLİK PROJELERİNE VURGU

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, İstanbul’un en yoğun genç nüfusa sahip ilçelerinden biri olarak gençlik projelerine önem verdiklerini belirtti. “Mehmet Akif Spor Kompleksi’nin ihalesini bitirdik, önümüzdeki günlerde temelini atacağız” diyen Tombaş, her ay 2 bin 459 öğrenciye abonman desteği sağladıklarını ve bu yıl üniversiteyi kazanan 1.100 gence 10 Bin TL Başarı Ödülü verdiklerini ifade etti. Ayrıca, binlerce öğrenciye ücretsiz üniversiteye hazırlık kursları sunduklarını ve hobi ile sanat kurslarından faydalanmayı sağladıklarını belirtti. “Kent Meydanı’mızda çok uygun fiyata hizmet veren Aydos Kafemizi açtık. Sultanbeyli FİT merkezlerimizi yaygınlaştırıyoruz” şeklinde ekleme yaptı.

İFTAR VE HATIRA FOTOĞRAFLARI

Konuşmaların ardından ezanın okunmasıyla birlikte katılımcılar hep beraber iftar yaptı. Gençler, Bakan Bak ve Başkan Tombaş ile sayısız hatıra fotoğrafı çektirdi.