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Gençlik İftarında İyilik Teması Ön Plandaydı

GENÇLİK İFTARI DÜZENLENDİ

Muğla İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Menteşe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Pansiyonunda bir gençlik iftarı programı gerçekleştirdi. Türkiye Diyanet Vakfı Muğla Şubesi’nin destekleriyle düzenlenen bu programa, öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra İl Müftü Yardımcısı Sema Özbakış da katıldı.

İYİLİK KONUSUNDA MESAJLAR VERİLDİ

İftar öncesinde Sema Özbakış, gençlere “İyilik” temalı etkileyici bir konuşma yaptı ve önemli mesajlar verdi. Manevi Danışman Gülsüm Toraman ve üniversite öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, birlik ve beraberlik duygularının ön planda olduğu samimi bir atmosfer oluştu.

GENÇLERLE BAĞLAR GÜÇLENİYOR

Program sonunda, okulun öğretmenleri ve öğrencilerine misafirperverlikleri için teşekkür edildi. Muğla İl Müftülüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerle manevi değerleri birlikte yaşamak ve onlarla daha yakın bağlar kurmak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

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