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Gençlik Kampları, Gençlere Fırsatlar Sunuyor

GENÇLİK KAMPLARI VE FIRSATLAR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, birçok ilde düzenlediği gençlik kamplarıyla yaz tatillerini verimli ve eğlenceli geçirme fırsatı sunuyor. 18 yaşından küçük kampçılar için mavi (deniz) ve yeşil (doğa) kamplarıyla toplam 35 gençlik kampında 300 bin öğrenci ağırlanacak. Kamp alanlarının bulunduğu iller arasında Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin ve Muş yer alıyor.

ANTALYA’DA YENİ YAŞAM ALANI

Antalya, gençlik kampları arasında en çok ilgi gören illerden biri olarak öne çıkıyor. Bu yıl, Kepez ilçesi Duacı bölgesindeki ormanda yer alan Antalya Alaaddin Keykubat Gençlik Kampı’nda 10 bin öğrenci misafir edilecek. Bungalov evlerde konaklayacak olan bu öğrenciler, kampta voleybol, basketbol, tenis, badminton, mini futbol, masa tenisi, yapay tırmanış duvarı, el sanatları, tiyatro, müzik ve halk oyunları gibi birçok aktiviteye katılacak. Ayrıca öğrenciler, Antalya’da denize girebilecek ve kentin tarihi ile turistik bölgelerine geziler düzenlenecek.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER VE DENİZ KEYFİ

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, deniz ve doğa temalı gençlik kamplarında Antalya’da 10 bin öğrencinin misafir edileceğini belirtirken, kültür ve medeniyet kampları kapsamında da 5 bin öğrencinin Çanakkale ve diğer illerdeki yaz kamplarına katılacağını ifade etti. Gürhan, “Öğrencilerimiz ülkemizin farklı güzelliklerini, farklı coğrafyalarını, farklı kültürlerini anlamak, tanımak, geleceğini planlamak ve kültürüne sahip çıkmak amacıyla kamplarımızı düzenliyoruz,” şeklinde konuştu.

KARDEŞLİK VE BİRLEŞME

Gürhan, kamplarda spor, sanat ve kültürel etkinliklerin yanı sıra bulundukları şehrin kültürel güzellikleri, doğası ve coğrafyasını tanıma fırsatı bulduklarını belirtti. “Bu kamplarda, ülkenin farklı yerlerinden gelen gençlerle oluşturdukları kardeşlik iklimi en önemli kazanım,” diyen Gürhan, gençlerin ilk geldiklerinde sessizce birbiriyle göz teması kurmalarının ardından, birkaç gün içinde samimi bir ortamda evlerine döneceklerini vurguladı.

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