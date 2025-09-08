Gençlik Kulübü Kapanış Şenliği Tamamlandı

KAPANIŞ ŞENLİĞİDE PROJELER TANITILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 81 ilde düzenlediği GSB Gençlik Kulübü Yaz Kulübü, Balıkesir’deki 50. Yıl Spor Parkı’nda gerçekleştirilen kapanış şenliği ile sona erdi. Şenlikte, gençler sergi alanında yaz boyunca üzerinde çalıştıkları projeleri katılımcılara tanıtarak bilgilerini paylaştı. Ayrıca, etkinlik süresince düzenlenen atölye çalışmaları, spor müsabakaları ve serbest etkinliklerle birlikte öğrenciler yeteneklerini sergileyerek keyifli anlar yaşadı. Performanslarını sahneye taşıyan gençlerse mini konserleriyle izleyicilere müzik dolu anlar yaşattı. Kapanışın ardından, yaz etkinliklerine katılan gençlerin belgeleri takdim edilerek program tamamlandı.

Yaz dönemi boyunca öğrenciler, görsel sanatlar, spor etkinlikleri, yabancı dil dersleri, el sanatları ve teknoloji etkileşimi gibi farklı alanlarda eğitimler alarak ilgi alanlarını keşfetti ve kendilerini geliştirdi. Robotik kodlama ve akıl-zeka oyunları gibi uygulamalarla analitik düşünme ve problem çözme becerilerini artıran gençler, milli ve manevi değerler eğitimi ile toplumsal ve kültürel bağlarını güçlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, “Bu yaz, gençlerimize eğlenceli ve öğretici bir yaz tatili sunmak amacıyla 11 Gençlik Merkezimizde GSB Gençlik Yaz Kulübü’nde bir araya geldik. Yaklaşık üç ay süren bu çalışmalar sayesinde, hep birlikte sağlıklı, mutlu ve hareket dolu bir yaz geçirdik. Her bir gencimiz, yeni arkadaşlıklar kurarak sosyal becerilerini güçlendirdi, takım çalışmasını öğrendi, hayal gücünü geliştirdi ve spora, sanata ve kültüre olan ilgilerini pekiştirdi. Bu süreçte edindikleri deneyimler, hayat boyu onlara rehberlik edecek. Bugün, bu başarıları hep birlikte kutluyoruz” ifadelerini kullandı.