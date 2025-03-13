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Gençlik Merkezi İçin Protokol İmzalandı

GENÇLİK MERKEZİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Hatay’ın Hassa ilçesinde AHBAP derneği tarafından kurulması planlanan gençlik merkezi için Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile sanatçı Haluk Levent arasında resmi olarak protokol imzalandı. Hassa ilçesi Dervişpaşa Mahallesi’nde inşa edilecek gençlik merkezi hakkında yapılan bu iş birliği, önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

İMZA TÖRENİNDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR

Gençlik merkezi yapım protokolü, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve AHBAP Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent’in katılımıyla gerçekleştirilen imza töreniyle resmiyet kazanmış oldu. Bu protokol, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek çeşitli olanaklar sunmayı hedefliyor.

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