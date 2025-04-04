Gençlik Merkezi’nde Anlamlı Etkinlikler Düzenlendi

ETKİNLİKTE KATILIMCILAR BİR ARAYA GETİRİLDİ

Altıeylül Konakpınar Gençlik Merkezi, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte şehit, gazi ve jandarma personeli çocuklarını konuk etti. Üç gün boyunca burada kalan 55 çocuk, çeşitli oyunlar ve aktivitelerle bayramın keyfini doyasıya çıkarma fırsatı buldu. Bu anlamlı etkinlik, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı’nın organizasyonuyla gerçekleşti ve şehit, gazi ve jandarma personellerinin çocukları ile ailelerini bir araya getirdi.

DOĞAYLA İÇ İÇE KEYİFLİ ETKİNLİKLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kamp süresince çocuklar doğayla iç içe eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirdi. Kepsut Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı’ndan görevli personeller, çocuklara çadır kurma, kamp ateşi yakma, gece yön bulma, doğa yürüyüşü ve okçuluk gibi farklı eğitimler verdi. Bu eğitimler, çocukların hem eğlenceli vakit geçirmesine hem de yeni beceriler kazanmasına katkı sağladı.

YETKİLİLER ETKİNLİĞE DESTEK VERDİ

Etkinlikte Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, Altıeylül İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Seyhun ve Kepsut Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Tahsin Önsal gibi yetkililer de katılım gösterdi. Jandarma teşkilatının düzenlediği bu etkinlik, çocuklara unutulmaz anlar yaşatmanın yanı sıra birlik ve dayanışma duygularını da artırdı.