Gençlik Merkezi’nde İftar Programı Düzenlendi

GENÇLER İFTARDA BULUŞTU

Bozüyük Gençlik Merkezi’nde gerçekleşen programda Bilecikli gençler iftar buluşmasında bir araya geldi. Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kısa bir süre önce hizmete giren Gençlik Merkezi’nde yapılan iftar etkinliğine Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir katıldı. Bu program, gençlerin sosyal ilişkilerini güçlendirmek ve topluluk bilincini artırmak amacıyla düzenlendi.

ETKİNLİKLER VE SOHBETLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Etkinlik içerisinde gençlere yönelik birçok farklı aktivite ve sohbet düzenlendi. Ramazan Demir ve Adem Öztürk, gençlerle birebir iletişim kurarak onların düşüncelerini ve önerilerini dinleyerek paylaşımlarda bulundu. Yeni açılan Gençlik Merkezi’nin gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlaması bekleniyor. Etkinlik, katılımcılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı ve Bozüyük’teki gençlik faaliyetlerinin önemini tekrar gözler önüne serdi.