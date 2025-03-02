Gençlik Merkezinde İncelemeler ve Destek Açıklaması

GENÇLİK MERKEZİNE ZİYARET

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Gençlik Merkezinde, gençlik merkezi müdürleri, gençlik çalışanları ve genç gönüllüler ile bir araya geldi. Bu toplantının ardından Demir, Gençlik Merkezinin atölye çalışmaları ve sosyal alanları hakkında incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında, gençlerin gelişimine katkı sağlayan projeler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi aldı.

GENÇLERİN GELİŞİMİNE DESTEK

Demir, “Atölye çalışmalarının gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıdığını” belirtti ve gençlerin bu tür faaliyetlere katılımının artırılması gerektiğini vurguladı. Gençlerin, üretken ve aktif bireyler olarak topluma kazandırılmasının önemini dile getirerek, Gençlik Merkezinin bu alandaki çalışmalarına destek verdiklerini ifade etti. Ayrıca, gençlerin sosyal alanlarda daha fazla vakit geçirmek ve birbirleriyle etkileşimde bulunmalarının da önemli olduğunu belirtti.

MOTİVASYON ARTIRMA HEDEFİ

Toplantı ve incelemelerin, gençlerin motivasyonunu artırmak ve daha etkili projeler geliştirmek amacıyla düzenlendiğini ifade eden Demir, gençlerin geleceğe umutla bakabilmeleri için her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Bu tür faaliyetlerin gençlerin gelişimini hızlandıracağını belirten Demir, gençlik çalışanlarını motive ederek birlikte daha başarılı projeler üretmeyi amaçlıyor.