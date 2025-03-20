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“Gençlik ve Güvenli Gelecek” Seminerleri Erzurum’da Devam Ediyor

GENÇLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI

Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, “Gençlik ve Güvenli Gelecek” projesi kapsamında öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor. Projenin temel amacı, terör örgütlerinin eleman teminini engellemek, terör konusundaki farkındalığı artırmak, şiddete yol açabilecek aşırılıkları önlemek ve gençlerin milli ve manevi hislerini güçlendirmek olarak belirleniyor. Ayrıca, gençlerin devlete olan bağlılıklarını artırmak ve milli birlik ile beraberlik duygularını pekiştirmek de hedefler arasında bulunuyor.

SEMİNERLER DEVAM EDİYOR

Proje çerçevesinde yapılan seminerler hız kesmeden sürdürülüyor. Erzurum Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği, gerçekleştirdiği konferanslar ile gençlere ulaşıyor. Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi’nde 160, Erzurum Anadolu Lisesi’nde 200, Reşit Karabacak Spor Lisesi’nde 200, Harput Kapı Anadolu Lisesi’nde 300, Erzurum Lisesi’nde ise 450 öğrenciye bilgilendirme yapılarak toplamda bin 310 öğrenciye ulaşılmış durumda. Öğrencilere konferans sırasında broşür ve kitap ayracı da dağıtıldı.

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