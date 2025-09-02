Gençlik Ve Spor Bakanı Açıklama Yaptı

GENÇLİK VE SPOR BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurt Koordinasyon Merkezi’nde 2025-2026 yılı eğitim öğretim döneminde Bakanlık yurtlarına başvuru ve yerleştirme sürecine dair bilgiler verdi. Bakan Bak, “Yatak kapasitemizi yüzde 443 artırdık. Bugün 81 il, 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz.” dedi. Ayrıca, yurtların yanında öğrencilere burs ve beslenme desteği sağladıklarını vurguladı.

ÖĞRENCİ DESTEKLERİ VE YATIRIMLAR

2024 yılında öğrencilere 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme yapıldığı bilgisini paylaşan Bakan Bak, “Bugüne kadar 518 bin 713 öğrencimiz Türkiye’yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu. Bunlar 5 gün boyunca ücretsiz olarak yurtlarımızda kalıyor.” diye ekledi. 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmanın, “1 milyon gence güvenli bir yuva, huzurlu bir gelecek sunduğunu” belirtti. Bakan, “Bu önemli bir başarı hikayesidir. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya ve çıtayı daha da yükseğe taşımaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

YURT BAŞVURULARI VE ANALİZ SÜRECI

An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularının başladığını duyuran Bakan Bak, “2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz.” dedi. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan öğrencilerin başvurularını da üniversite süreçleri tamamlandıktan sonra alacaklarını ifade etti.

Bakan, “Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz. Öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre belirliyoruz.” şeklinde açıkladı. Ayrıca, yapay zekayı kullanarak bölüm, puan ve başarı kriterlerini analiz ettiklerini belirtip, başarılı öğrencileri en yakın yurda yerleştirmek için çalıştıklarını vurguladı.

ÖĞRENCİ SAYISI VE İSTİHDAM

Örgün yüksek öğrenim gören öğrenci sayısının 4 milyon 153 bin 981 olduğunu aktaran Bakan Bak, “Bu öğrencilerin hepsi yaşadığı şehrin dışına çıkmıyor. Belirli bir kısmı kendi yaşadığı şehirdeki üniversiteye yerleşiyor. Bazıları ev tutuyor, bazıları da özel yurtta kalmayı tercih ediyor.” dedi. Yurt başvurusunda bulunmayan öğrencilerin bulunduğunu da hatırlatan Bakan, son 2 yılda 100 öğrencinin 98’inin yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Bu yıl ise hedeflerini “talep edilen tüm öğrencileri yurtlarımıza yerleştirmek” olarak açıkladı.

Bakan Bak, “Bizler gençlerin huzuru ve sağlığı için kendimizle yarışmaya, gençlerimizin imkanlarını güçlendirmeye devam edeceğiz.” diyerek, yurtlar, burslar, gençlik merkezleri ve spor tesisleri ile gençlerin yanında olduklarının altını çizdi.