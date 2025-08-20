Gençlik Ve Spor Bakanı Açılışta Konuştu

GENÇLİK VE SPOR BAKANINDAN AÇIKLAMALAR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Terörsüz Türkiye” projesi çerçevesinde, Cudi Dağı’nda artık roket sesleri değil, raket sesleri dinlenildiğini belirtti. Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından kurulan Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Yeni federasyon merkezinin bulunduğu Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki açılış, Bakan Bak’ın yanı sıra Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, antrenörler ve birçok spor severin katılımıyla yapıldı. Açılış öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni tenis merkezi için yazdığı hayırlı olsun mektubu okundu.

SPOR TESİSLERİ DEVRİMİ

Açılış konuşması esnasında Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajları için teşekkür etti. “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye’de bir spor tesisi devrimi yaşanmaktadır. Türkiye’nin dört bir yanında modern stadyumlar, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri, tenis kortları ve diğer spor alanları inşa ediliyor. Bu gerçekten çok kıymetli. Türkiye, UEFA ve FIFA standartlarında stadyumlarıyla, FIBA standartlarında basketbol salonlarıyla ve FIVB standartlarında voleybol salonlarıyla spor ülkesi olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor” dedi.

TENİSİN GÜCÜ VE CUDİ CUP

Bakan Bak, Ankara Tenis Eğitim Merkezi’nin kortlarının tenis severlere hizmet vereceğini vurguladı ve Türkiye’de tenisin yaygınlaştığı bir turnuvanın 2 ay önce Şırnak’ta düzenlendiğini belirtti. “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Terörsüz Türkiye’ projesi çerçevesinde Cudi Dağı’nda artık roket sesi değil, raket sesleri dinleniyor. Şırnak’ta 5 bine yakın lisanslı tenisçi mevcut. Bu sayıların artması çok önemli. Sporun iyileştirici ve birleştirici gücüne inanıyoruz” şeklinde konuştu.

KEYİFLİ MAÇLAR DÜZENLENİYOR

Bu yeni tesis sayesinde keyifli maçlar ve raket sesleri duyacaklarına dikkat çeken Bakan Bak, “Ankara’da aileler, çocuklarının tenis öğrenmesi için onları buraya getirecekler. Çok keyifli turnuvalar, çok keyifli maçlar izleyeceğiz. Raket sesleri ve heyecanlar duyacağız. Tenis Federasyonu Başkanımız Şafak Hanım’ın başlattığı ‘Herkes İçin Tenis’ projesi ve iş adamlarının katkılarıyla, yeni heyecanları hep beraber yaşayacağız. Türk tenisinde yeni başarıların, yeni heyecanın geleceğini sürdürüyoruz” dedi.

Açılış konuşması sonrasında Bakan Bak’a adının yazılı olduğu forma ve tenis raketi hediye edildi. Tesisin açılışı kurdele kesimiyle resmen gerçekleştirildi.