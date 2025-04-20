Gençlik Ve Spor Bakanı Bak, Görüşmeler Yaptı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMA ÇIN BAK’IN RUSYA ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ‘7’nci Etno Spor Forumu’na katılmak amacıyla gittiği Rusya’nın Saint Petersburg kentinde, Rusya Federasyonu Spor Bakanı Michael Degtyarev ile bir araya geldi. Ayrıca Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da görüşmeler yaptı.

ETNO SPOR FORUMU’NDA YAPILAN GÖRÜŞMELER

Bakan Osman Aşkın Bak, ‘Geleneksel Sporların İhyası’ temasıyla düzenlenen 7’nci Etno Spor Forumu’na katıldıktan sonra, Üst Düzey Bakanlar Paneli’nin ardından mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. İlk olarak Michael Degtyarev ile yapılan toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki beden eğitimi ve spor ilişkilerinin mevcut durumu değerlendirildi. İlişkilerin gelecek yıllarda nasıl geliştirileceği üzerine, bilimsel işbirliği, ortak eğitim faaliyetleri, spor eğitim kuruluşları arasında işbirliğinin artırılması ve ortak kamplar gibi konular üzerine çalışmalar yapma imkanları ele alındı.

Buz hokeyi konusundaki görüşmede, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu ile Rusya Buz Hokeyi Federasyonu yetkilileri, başarıyla hayata geçirilen ortak projeleri anlattı. Türkiye’de buz hokeyi sporunun geldiği noktadan memnun olduklarını belirtirken, bu sporun daha da ileriye taşıması için desteklerini sürdürecekleri mesajını verdiler.

KAZAKİSTAN VE BELARUS İLE İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞMELERİ

Osman Aşkın Bak, Kazakistan ve Belaruslu mevkidaşlarıyla da bir araya geldi. Kazakistan Spor ve Turizm Bakanı Yerbol Myrzabosynov ve Belarus Spor ve Turizm Bakanı Sergey Kovalchuk ile ülkeler arası gençlik ve spor alanında yapılacak işbirlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Görüşmelerde Bakan Bak’ın yanı sıra Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ve Herkes İçin Spor Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu da yer aldı.