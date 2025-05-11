Gençlik Ve Spor Bakanı Bak’Tan Tebrik

GENÇLİK VE SPOR BAKANI GALATASARAY’I TEBRİK ETTİ

Galatasaray Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği ikincilikle dikkatleri üzerine çekti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya’da yapılan Dörtlü Final organizasyonunda Unicaja Malaga’ya karşı oynanan şampiyonluk maçının ardından Galatasaray’ı kutladı.

BASKAN BAK’IN MESAJI

Bakan Bak, yayımladığı mesajda, “Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali’nde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı’nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Bakan, ayrıca, “Sarı-kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum.” şeklinde dileklerini iletti.