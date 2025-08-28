Gençlik Ve Spor Bakanı Çalışmalara Devam Edecek

BAKAN BAK’IN AÇIKLAMALARI

Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temel atma töreni ve Yaz Spor Okulları’nın kapanış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Hep beraber güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Sporda da teknolojide de başarılı olacağız. Yeni eserler, tesisler ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey büyük ve güçlü Türkiye için, durmak yok yola devam diyoruz” diye belirtti. Törene Bakan Bak’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay da katıldı. Spor okullarında eğitim alan birçok çocuğun da yer aldığı programda bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

SPOR OKULLARINDA 8 BİN ÇOCUK

Bakan Bak, konuşmasında “Fatih Belediyesi yaz spor okullarında 8 bine yakın çocuğumuz çeşitli branşlarda basketboldan, voleybola, yüzmeden atletizme, futboldan taekwondoya, judo’ya katılarak çok eğlenceli bir dönem geçirdi. Fatih’te yapılan eserler ortada. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Fatih’e verdiği destek çok önemli. Fatih demek, İstanbul’un özü, İstanbul’un kalbi demek. Yine siyasette de Fatih ayağa kalkarsa İstanbul ayağa kalkar” ifadelerini kullandı. Bakan Bak, Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin yapımıyla birlikte Fatih’te onca tesisi hayata geçirdiklerini, “Fatih’in gençleri için alan çok dar. Buraları çok güzel yönetmek gerekiyor” diyerek sözlerini sürdürdü.

ÇOCUKLARI SPOR TESİSLERİNE GÖTÜRELİM

Bakan, “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımızın spor tesislerimize gelmeleri gerekiyor. Bizim en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Uyuşturucu, dijital bağımlılık ve içki gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Sporun, birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmamız gerekiyor. Sayın başkanımız ve Fatih’teki spor kulüpleri uyum içerisinde çalışıyor. Bu sahalarda çok futbol oynadım, futbol müsabakalarına katıldık. Fatih bu nedenle sporun her şeyini hak ediyor” dedi. Ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın çocuklar ve gençler için mahallelerde halı sahalar, basketbol ve voleybol sahaları yapmalarını istediğini de ifade etti.

SPOR ÜLKESİ OLMA HEDEFİ

Bakan Bak, Türkiye’nin spor ülkesi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, “Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna yaptığı yatırımlar çok kıymetli. Fatih’i seven Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yatırım yapılıyor. Dünya standartlarında spor altyapısı geliştiriliyor. Yatırımları ve desteği hak eden gençlerimiz var. Burası harika bir yer. Hep birlikte güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak “Yüzme bilmeyen kalmasın projesi” kapsamında 12 milyona yakın çocuğa yüzme öğrettiklerini belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN TEŞEKKÜR

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, “Son 6-7 yılda Fatih’te gençler ve çocuklarla beraber spor branşlarında önemli bir gelişim oldu. Son 6 yılda yaklaşık 17 tesis kazandırdık. Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımıza şahsım ve Fatih adına teşekkür ediyorum. Mimar Sinan Spor Merkezi’nin yapımı sürüyor. Fatih’in dördüncü yüzme havuzu da önümüzdeki yıl teslim edilecek” şeklinde konuştu.