Gençlik Ve Spor Bakanı, Golfün Önemini Vurguladı

ANTALYA’DA DÜZENLENEN TURNUVA’NIN ETKİLERİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya’da gerçekleştirilen Turkish Airlines Open 2025 Golf Turnuvası’nın uluslararası düzeyde büyük ilgi gördüğünü ve bu durumun Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlayacağını ifade etti. Bakan Bak, Türk Hava Yolları’nın ana sponsorluğunda, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki Regnum Carya Golf Kulübü’nde düzenlenen turnuvada gazetecilere yaptığı açıklamada, spor turizmi açısından bu etkinliğin kritik olduğunu vurguladı. Spor turizminin hükümet politikaları içinde önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Bak, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde birçok spor tesisi yatırımı gerçekleştirildiğini belirtti. Bu yatırımlar sonucunda Türkiye’nin uluslararası pek çok organizasyona ev sahipliği yaptığını dile getiren Bak, golfün dünyanın en çok izlenen sporları arasında yer aldığını belirtti.

GOLFUN ÖNEMİ VE DESTEKLER

Gelir düzeyi yüksek turistlerin Türkiye’ye gelmesi açısından golfün önemini vurgulayan Bak, “Golfün Türkiye’de yaygınlaşması noktasında ciddi çalışmalar yapılıyor. Türk sporcumuz Leon Açıkalın bugün önemli bir başarı elde etti ve bizi de gururlandırdı. Destekleri dolayısıyla Golf Federasyonu ile Türk Hava Yolları’na teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu. Bakanlık olarak spor turizmine büyük önem verdiklerini aktaran Bak, “175 ülkede 650 milyon hanenin izlediği bir organizasyon. Ülkenin ve Antalya’nın tanıtımı açısından çok önemli. Hedeflerimiz arasında golf sahalarının sayısını artırmak var.” dedi. İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde golf sahası sayısının artmasının önemine işaret eden Bak, golfün iş insanları arasında dostluklar kurmaya olanak sağladığını vurguladı.

GELECEK ORGANİZASYONLARIN GÜVENCESİ

Organizasyona destek vermeye devam edeceklerini anlatan Bak, “Türkiye, uluslararası organizasyon düzenleme anlamında önemli başarılar elde ediyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı İtalya ile birlikte organize edeceğiz. Bunun altyapısı ve stadyumları hazır durumda. Futbolda, basketbolda ciddi yatırımlar yapıldı. Golfte de gelecekte çok daha güzel organizasyonlarda başarılar elde edileceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Ana hedeflerinin spor turizmi aracılığıyla Türkiye’nin tüm dünyaya tanıtımını sağlamak ve ülkeye döviz geliri elde etmek olduğunu sözlerine ekledi.

TURNUVANIN TURİZM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da turnuvanın Türkiye’nin tanıtımına önemli katkıları olduğunu dile getirdi. Gelecek yılın golf sezonunda Antalya’daki golf sahalarının tamamen rezerve edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Bu turizm geliri açısından son derece önemli. Golf için gelen turistler daha fazla para harcıyor.” dedi. Turizmcilerin ‘düşük sezon’ olarak tanımladığı dönemde golf turistlerinin gelmesinin, hem istihdama hem de ekonomiye katkı sağladığını vurgulayan Çavuşoğlu, turnuvanın 6 yıl sonra yeniden Türkiye’ye gelmesinin önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, son olarak ilk defa bir Türk oyuncunun final gününe kaldığını ve tarihi bir skorla turnuvayı başarıyla tamamladığını anlatarak, “Leon Açıkalın’ı başarısından dolayı tebrik ettik. Türk golfünün gelişimini gözlemliyoruz. Golfün Türk ekonomisi ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.” diye ekledi. Turnuvaya destek veren Türk Hava Yolları’na teşekkür eden Çavuşoğlu, çocukların da bu spora ilgi göstermesinin önemli olduğunu ifade etti.