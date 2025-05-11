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Gençlik Ve Spor Bakanı Tebrik Etti

BAKAN BAK’TAN GALATASARAY’A TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Yunanistan’da gerçekleşen Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde İspanya’nın Unicaja Malaga takımına karşı kaybederek Avrupa ikincisi olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

YARATILAN BAŞARIYI KUTLADI

Bu kapsamda, Bakan Bak, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi: “Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynanan Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finalinde Unicaja Malaga ile karşılaşan ve Avrupa ikincisi olan Galatasaray Basketbol Takımı’nı göstermiş olduğu performanstan dolayı tebrik ediyorum. Sarı kırmızılı temsilcimizin gelecek yıllarda Avrupa Şampiyonu olacağına yürekten inanıyor, Galatasaray Erkek Basketbol takımına başarılar diliyorum.”

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