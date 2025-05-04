Gençlik Ve Spor Bakanı Tebrik Etti

GENÇLİK VE SPOR BAKANI’NDAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir’de gerçekleşen HDI Sigorta Hentbol Türkiye Kupası Finalleri’nde erkekler kategorisinde şampiyon olan Beşiktaş ile kadınlar kategorisinde kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor’u tebrik etti. Bakan Bak, yaptığı açıklamada, “İzmir’de Celal Atik Spor Salonu’nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali’nde rakibi Beykoz Belediyespor’u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş ile HDI Sigorta Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası Finali’nde rakibi Ortahisar Belediyespor’u mağlup ederek kupayı kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor’u kutluyorum. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON TAKIMLARIN BAŞARISI

Bakan Bak, İzmir’deki bu önemli spor etkinliği sonunda elde edilen başarıların sporun yaygınlaşması ve gelişimi açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Hentbolun Türkiye’deki yerinin güçlenmesi için yapılan bu tür organizasyonların genç sporculara ilham verdiğini belirtti. Tüm takımların gösterdiği performansın ve mücadele ruhunun takdire değer olduğunu vurguladı.