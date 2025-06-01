Gençlik Ve Spor Bakanı Teşekkür Etti

ANADOLU’DA ŞAMPİYONLUĞUN TEBRİKİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da gerçekleştirilen 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü için bir tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, bu başarıyı kutlayarak, “Aktepe Stadında oynanan 2025 Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyon olan Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nü kutluyorum. Bize bu heyecanı yaşatan her bir sporcumuzla gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞARIYA GİDEN YOLDA EMEK VERENLER

Bakan Bak, bu önemli başarıda emeği geçen tüm teknik ekip, idareciler ve sporcuların ailelerine de teşekkürü ihmal etmedi. “Elde edilen bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibi, idarecileri ve sporcularımızın ailelerini de tebrik ediyor, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü’nün başarılarının devamını diliyorum” şeklindeki mesajıyla, takımın gelecekteki başarılarına olan inancını da vurguladı.

ANKARA’DA HEYECAN YARATAN FİNAL

Bu tür uluslararası şampiyonlukların, sporun yaygınlaşmasına ve toplumsal birliği güçlendirmeye önemli katkılar sağladığını belirten Bakan, gençlere spor yapma alışkanlığı kazandırmanın önemine de değindi. Bu gibi organizasyonların gençlerin sporla iç içe olmasına olanak tanıdığına dikkat çekti.