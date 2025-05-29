Gençlik Ve Spor Bakanı Ziyaret Gerçekleştirdi

GENÇLİK VE SPOR BAKANI BAK’IN ZİYARETİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakarya’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu. Vali Rahmi Doğan’ı makamında ziyaret eden Bakan Bak, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı ve kentteki faaliyetler ile çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKAN BAK’TAN BELEDİYE ZİYARETİ

Bakan Bak, Vali Doğan ile birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını da ziyaret etti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ile görüştü. Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Bak’ın Uluslararası Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projesinin müjdesini verdiği aktarıldı.

BAŞKAN ALEMDAR’DAN TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, Bakan Bak’a Sakarya’nın “spor geleceğine” yapacağı katkılar için teşekkür etti. Alemdar, “Sayın Bakanımızın müjdesini verdiği Mollaköy Kano Kürek Parkuru, Millet Bahçesi ve Su Parkı projemiz Sakarya’mıza hayırlı olsun.” diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

SATURDAY’A KATKI SAĞLAYACAK PROJELER

Alemdar, projelerin Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını belirtti. “Bu proje, Sakarya’nın spor tarihinin en büyük yatırımlarından biri olacak. Yeni tesisle olimpiyatlara sporcular yetiştireceğiz.” dedi. Ayrıca, kardeşlik ve spor şehri Sakarya’da gençlerin keşfedilmesi ve daha sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemi üzerinde durdu.