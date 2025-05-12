Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu İle Kurs Düzenliyor

KURS BAŞLADI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Satranç Federasyonu ve Çukurova Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 1. kademe satranç yardımcı antrenörlük kursu Kahraman Olgaç Satranç Merkezi’nde başladı. Bu kursa, 16 farklı ilden toplam 29 kursiyer katılıyor.

KURSUN HEDEFİ

Kursiyerler, 5 gün sürecek olan eğitim programının ardından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olmaları durumunda antrenörlük belgesi alma fırsatı yakalıyor. Satranç İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, kursa olan ilginin yüksek olduğunu ifade ederek, destekleri için Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay’a teşekkür ediyor.