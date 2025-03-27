Gençlik ve Spor Kanunu’nda Değişiklikler Kabul Edildi

TBMM GENEL KURULU’NDA GÖRÜŞMELER YAPILDI

TBMM Genel Kurulu’nda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri gerçekleştirildi. Bu teklifle birlikte, Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı doğrultusunda Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu’nda düzenlemeler yapılıyor. Yeni düzenlemeye göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yaz ve kış olimpiyatı, paralimpik ve deaflimpik oyunlarına hazırlık amacıyla olimpik, paralimpik ve deaflimpik spor dallarında toplamda 8 bin sporcu yetiştirecek. Bu sporculara, sadece asgari ücret tutarını aşmamak kaydıyla her ay harçlık verileceği bildiriliyor. Müsabakalarda ise sıralama elde eden sporcular, asgari ücretin iki katına kadar olan artışla desteklenecek.

YENİ DÜZENLEMELER BELİRLENDİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, oda genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi, ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığında yapılacak ikinci toplantının bilgileri, ilk toplantı tarihinden en az 10 gün önce resmi internet sitesinde ilan edilecek. Birlik genel kurul toplantısınınsa benzer bilgileri, ilk toplantı tarihinden en az 20 gün önce, tirajı 100 binin üzerinde bir gazetede yayımlanacak ve resmi internet sitesinde de duyurulacak. Ayrıca, meslek ruhsatnamesini başka birine kullandıran veya başka meslek mensuplarının ad ve unvanlarını kullanarak beyanname düzenleyenler ise meslekten çıkarma cezasıyla karşılaşacak. Disiplin cezaları, cezanın kesinleşmesinin ardından uygulanacak.

CEZALARDA ARTIRIM YAPILDI

Karayolları Taşıma Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yetki belgesi olmadan veya yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyetlerde bulunanlara kesilecek cezalarda on kat artış öngörülüyor. Ayrıca, emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilirken, doğum yardımıyla ilgili düzenlemeler de kanun teklifi içerisinde yer aldı ve TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilip yasalaştı. Genel Kurul’da son olarak, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ödeneklerinin düzenlenmesine yönelik kararlar alındı.