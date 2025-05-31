Gençlik Ve Spor Kulübü, 4. Sırada

BAŞARIYLA TAMAMLANAN SEZON

Türkiye 1. Ligi’nde yarışan Gençlik ve Spor Kulübü, gösterdiği kararlılık, disiplin ve güçlü takım ruhuyla ligi 4. sırada tamamladı ve önemli bir başarıya imza attı. Aynı şekilde, Bocce Türkiye 1. Ligi’nde mücadele eden Elazığ GSK, sezonu da 4. sırada kapatarak dikkat çeken bir sonuç elde etti.

ÖZGÜVEN VE YEREL POTANSİYELİN DEĞERİ

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu başarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu başarı, yalnızca sportif bir zafer değil; aynı zamanda özveri, inanç ve yerel potansiyelin doğru şekilde değerlendirilmesinin bir sonucudur. Kulübümüz hiçbir şekilde transfer yapmadan, tamamıyla Elazığ’daki kendi çocuklarımızdan oluşan kadrosuyla, öz kaynaklarını kullanarak bu seviyeye ulaşmıştır. Bu yönüyle Gençlik ve Spor Kulübü, sadece sahada değil, altyapı ve yerel gençliğe yatırım anlamında da örnek bir duruş sergilemektedir.” ifadelerine yer verdi.

GELECEK HAKKINDAKİ HEDEF VE KARARLILIK

Açıklamada, “Başarıda emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerimizi ve destek veren herkesi yürekten tebrik ediyor, bize bu gururu yaşattıkları için şükranlarımızı sunuyoruz.” denildi. Kulüp, gelecekte de aynı ilke ve kararlılıkla Elazığlı gençlere fırsatlar sunmaya, onları sporla buluşturmaya ve yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğini belirtti. “Daha yolun başındayız. Birlikte daha nice başarılara ulaşacağız.” şeklinde ifadeler kullandı.