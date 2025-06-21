Gençlik Vizyonu Üzerine Kitap Yayınlandı

CUMHURBAŞKANI’NIN GENÇLİK VİZYONU KİTAPLAŞTIRILDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlik vizyonunu içeren ve gençlere yönelik mesajlarının kaydedildiği eser, üç dilde kitap haline getirildi. Bu kitap, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerle ilgili bugüne kadar gerçekleştirilen projelerin anlatıldığı bir çalışmayı içeriyor. ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 4’üncü Türkiye Gençlik Zirvesi Konuşması’ başlığını taşıyan eser, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlandı. Kitap, gençler için daha önce yapılan çalışmalar, atılan adımlar ve geleceğe dair vizyonu gözler önüne seriyor.

Kitapta, Türk gençlerinin her alanda güçlü bir şekilde var olmaları, özgürce hedeflerine odaklanmaları amacı doğrultusunda yasakçı anlayışın, baskıcı zihniyetlerin ve tek tipçi uygulamaların ortadan kaldırılması gerektiği vurgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Türkiye Yüzyılı’, ‘Terörsüz Türkiye’, ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ gibi konular üzerine önemli açıklamaları ve çağrıları kitapta yer alıyor. Erdoğan’ın Türk gençliğine duyduğu güven de kitapta dikkat çekiyor; dijital dönüşüm, eğitim ve istihdam gibi geniş bir yelpazeye yayılan gençlere yönelik öneriler de bu eserle gelecek nesillere aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonunun gençlerle birlikte nasıl inşa edileceğini anlatan bu eserdeki mesajında; “Barışın, huzurun, refahın hüküm sürdüğü; bölgesine ve dünyaya yön veren bir Türkiye’yi sizlerle inşa edeceğiz” ifadelerini kullanıyor. Eserde, Erdoğan; “86 milyonun bir arada-barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadığı, müreffeh bir toplum inşa edeceğiz. Bizi köken, kimlik, meşrep ve mezhep üzerinden ayrıştırmaya çalışanlara inat; bir olmuş, birlik olmuş, tek millet olmuş ‘Terörsüz Türkiye’yi en büyük eserimizi inşallah sizlerle gerçekleştireceğiz” diyor.