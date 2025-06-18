Gençlik Yaz Kulübü 30 Haziran’da

GENÇLİK YAZ KULÜBÜ BAŞLIYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin yaz tatillerini hem verimli hem de eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için ‘Gençlik Yaz Kulübü’nü 30 Haziran’da başlatıyor. Bayburt Gençlik Merkezi, okullarda yaz kulübünün tanıtım faaliyetlerine devam ediyor. Yaz kulübü, 9-12 ve 13-15 yaş aralığındaki gençler için özel olarak düzenleniyor.

ETKİNLİK DOLU BİR PROGRAM

Yaz kulübünde, spor aktiviteleri, kültür-sanat eğitimleri, teknoloji ve yenilik atölyeleri ile yaşam becerileri eğitimi gibi birçok değişik etkinlik yer alacak. Programlar, gençlerin ilgi alanlarına göre çeşitlilik gösterecek ve her biri birer haftalık dönemler halinde gerçekleştirilecek. Tanıtımlarına devam eden Gençlik Merkezi liderleri, bu kulübün gençlerin yaz tatillerini daha nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri için önemli bir fırsat sunduğunu dile getiriyor.

Katılımın ücretsiz olduğu ve kontenjanın sınırlı bulunduğu kulübe başvurular alınmaya başladı. Gençlerin detaylı bilgi ve kayıt için Gençlik Merkezlerine başvurabileceği bildirildi.