Genco Erkal hakim karşısında

Tiyatronun usta isimlerinden Genco Erkal, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakim karşısına çıktı.

Erkal yaptığı savunmada, suçlamaya konu olan paylaşımlarında hakaret unsuru olduğuna inanmadığını söyledi.

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık Genco Erkal avukatlarıyla birlikte katıldı. Erkal’a destek olmak için ünlü piyanist Fazıl Say, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık da duruşmaya izleyici olarak katıldı.

Duruşmada savunma yapan Genco Erkal, suçlamaya konu olan 3 tweetin 5 yıl öncesine ait olduğunu söyleyerek, “Bu paylaşımlarda da bir hakaret unsuru olmadığına inanıyorum” dedi.

CUMHURBAŞKANI AVUKATI: ALENEN HAKARET ETTİĞİ ORTADADIR

Cumhurbaşkanı avukatı Emine Nur Çakır ise “Anayasanın 26. maddesi her ne kadar düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinden bahsetmiş ise de eleştiriler gerçek olgular üzerinden yapılmayarak bu sınırlar aşılmıştır. Söz konusu tweetlerin alenen hakaret ettiği ortadadır. Çobanlık benzetmesiyle müvekkilimin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Katılma talebimiz vardır, sanığın cezalandırılmasını talep ederim” dedi. Mahkeme, suçtan doğrudan zarar gördüğü gerekçesiyle Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebi kabul edildi.