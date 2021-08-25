Genco Erkal’a hapis şoku

Usta sanatçı Genco Erkal hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Genco Erkal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı ifadelerle ilgili soruşturmasını tamamladı.
83 yaşındaki Erkal’ın,”Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.