Genco Erkal’a hapis şoku

Usta sanatçı Genco Erkal hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Usta sanatçı Genco Erkal hakkında ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Genco Erkal’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bazı ifadelerle ilgili soruşturmasını tamamladı.

83 yaşındaki Erkal’ın,”Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan, 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianame, başsavcılık onayından sonra İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul edilirse Erkal, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.