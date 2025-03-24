Gençsporcular İftar Programında Buluştu

GENÇ SPORCULAR İFTARDA BULUŞTU

Muş’ta genç sporcular, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün düzenlediği “Gençlik İftarda” etkinliğinde bir araya geldi. Gençlik Merkezi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen bu programda sporcular, birlikte iftar sofrasını paylaştı. Muş Valisi Avni Çakır da katılarak sporcularla birlikte iftar yaptı. Etkinliğe çeşitli branşlardan sporcuların yanı sıra antrenörler ve davetliler de katılım gösterdi.

BAŞARIYA DESTEK VURGUSU

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çeken Vali Çakır, sporcularla sohbet ederek onların çalışmalarını ve gelecek hedeflerini dinledi. Gençlere sporda başarılar dileyen Çakır, “Muş’ta son bir yılda sporda büyük bir ivme yakaladık ve çok iyi sporcular yetiştirdik. Hep birlikte el ele vererek sporda ciddi bir sıçrama gerçekleştirdik. Spor salonlarımız, sporcularla dolup taşıyor” dedi. Takım sayılarının önceki yıla göre 3-4 kat arttığını belirten Çakır, “Futbolda, basketbolda ve voleybolda hem erkek hem de kız takımlarımız aktif olarak mücadele ediyor. Okul sporlarında da büyük bir başarıya imza attık. Daha önce son sıralarda yer alan Muş, artık ilk sıralara yükselmeyi başardı” ifadelerinde bulundu.

SPORCU SAYISI ARTIŞ GÖSTERİYOR

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, genç sporcularla aynı sofrada iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Taşdemir, “Ramazan ayının bu güzel gününde Muş’ta sporla ilgilenen kulüp başkanlarımız ve sporcularımızla bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Valimizin ilimize atandığı günden bu yana spora verdiği desteği her zaman yanımızda hissettik” diye konuştu. Ayrıca, Muş’ta sporcu sayısında önemli bir artış yaşandığını vurgulayan Taşdemir, “Sevgili gençler, sizler azminiz ve başarılı çalışmalarınızla hem ilimizi hem de ülkemizi gururlandıran önemli başarılara imza atıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ETKİNLİKTE ŞENLİK HAVA

Program sonunda çocuklara ikram edilen Ramazan şerbeti, pamuk şeker ve patlamış mısır, yüzlerde gülümseme oluşturdu. Bu etkinlik, genç sporcular arasında dayanışma ve motivasyonu artırma açısından büyük bir önem taşıdı.