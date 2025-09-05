Gençte Cami Açılışı Sonrası Kaza

KAZA DETAYLARI

Bingöl’ün Genç ilçesinde, cami açılışından dönenlerin bulunduğu minibüsün şarampole devrildiği bir kaza meydana geldi. Akşam saatlerinde gerçekleşen kaza, Genç ilçesine bağlı Sağgöze köyü yakınlarında yaşandı. Cami açılış programından dönen Mustafa G. yönetimindeki minibüs, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazada minibüs içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Olayın ardından ilgili ekipler olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Genç Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.