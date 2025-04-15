Gene Hackman’in Eşi Şubat’ta Öldü

ÖLÜM HABERİ VE EVDEKİ DURUM

ABD’li aktör Gene Hackman’in eşi Betsy Arakawa, Şubat ayında Santa Fe’deki malikanelerinde yaşamını yitirdi. Bu trajik olay sonrasında, ünlü çiftin milyonlarca dolarlık mülkünde beklenmedik bir durum ortaya çıktı.

FARELERİN SALDIRISI

Malikanenin iç kısmında kontrolden çıkan bir sorun meydana geldi. Evin içinde, farelerin istila ettiği görülüyor. Bu beklenmedik durum, hem mülkün durumu hem de yaşanan olaylar açısından dikkat çekici bir hale geldi. Ünlü çiftin evi, şimdi bu zararlı haşerelerin saldırısıyla gündeme gelmiş durumda.