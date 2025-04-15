Gene Hackman Ve Betsy Arakawa Öldü

OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ

Hollywood’un unutulmaz isimlerinden Gene Hackman (95) ve uzun süreli eşi Betsy Arakawa (65), Şubat ayında New Mexico’daki evlerinde ölü bulundu. Çiftin ölümüne dair yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Hackman ve Arakawa’nın cenazeleri, 26 Şubat günü güvenlik personelinin ihbarı sonucu pencereden görüldü. İlk olarak karbon monoksit zehirlenmesi üzerinde durulurken, çiftin köpeğinin de mülkün farklı bir yerinde ölü bulunması bu teoriyi çürüttü.

HASTALIKLARIN ETKİSİ

Halk sağlığı ekiplerinin yürüttüğü araştırmalar sonunda, Arakawa’nın 12 Şubat civarlarında hantavirüs pulmoner sendromu nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Bu nadir ama ölümcül hastalık, fare dışkısı ve idrarıyla yayılan hantavirüsten kaynaklanıyor. Hackman’ın ise, Arakawa’dan birkaç gün sonra, 18 Şubat’ta Alzheimer ve böbrek hastalığı ile ağırlaşan ciddi bir kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Araştırmacılar, Hackman’ın sağlık durumundan ötürü eşinin vefatından haberdar olmayabileceğini belirtti.

SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ

New Mexico Halk Sağlığı Departmanı, cesetlerin tespit edilmesinden bir hafta sonra mülk üzerinde bir sağlık değerlendirmesi gerçekleştirdi. Rapor, mülkün içindeki sekiz farklı yapıda ölü fareler ve yuvalar bulunduğunu ortaya koyuyor. Sağlık yetkilileri, bu durumun hantavirüsün yayılmasını tetiklemiş olabileceğine dikkat çekti.