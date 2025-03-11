Gene Hackman ve Eşinin Trajik Sonu

HACKMAN’IN ÖLÜMÜ VE SAĞLIK DURUMU

ABD’de New Mexico eyaleti polisi, Oscar ödüllü aktör Gene Hackman ve eşinin 27 Şubat’ta köpekleriyle birlikte “bir süredir ölü” olduklarını bildirdi. Yapılan incelemelerde Hackman’ın 18 Şubat’ta doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği, eşi Betsy Arakawa’nın ise ondan bir hafta önce öldüğü sonucuna ulaşıldı. Hackman son dönemlerini yalnız geçirmekteydi. Uzmanlar, 95 yaşındaki oyuncunun, Alzheimer hastalığının ileri aşamalarını yaşadığını ve eşinin evdeki ölümünü fark etmemiş olabileceğini belirtiyor. Sağlığının kötüleştiği ve yalnız kalmanın etkisiyle yemek yemeden günler geçirmiş olabileceği ifade ediliyor.

ALZHEIMER VE YALNIZLIK ETKİLERİ

Uzmanların görüşlerine göre Hackman, eşinin ölümünü anlamış olsa bile zor bir yas sürecinden geçmiş olabilir. Dikkatinin dağılması ve bunalmış hissetmesi, Alzheimer nedeniyle yaşadığı kafa karışıklığının bir sonucu olabilir. Yetkililer, 65 yaşındaki Betsy Arakawa’nın, Hackman’dan yedi gün önce nadir görülen bir virüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Çiftin ve köpeklerinin cenazelerine özel güvenlik ekipleri tarafından ulaşıldı. Yetkililer başlangıçta ölümleri “yeterince şüpheli” bulup soruşturma başlattı, fakat yapılan araştırmalarda şüpheli bir durumla karşılaşılmadı.

DEMANSIN ZORLUKLARI

Dr. Catherine V. Piersol, Hackman’ın eşinin ölüm acısını tekrar tekrar yaşamış olabileceğini söyledi. “Bir döngünün içine girmiş gibiydi” ifadesiyle, ilerlemiş Alzheimer hastalarının anı yaşarken geçmişe ya da geleceğe odaklanmakta zorlandığını vurguladı. Hackman’ın eşini uyandırmaya çalıştığını ancak başaramamış olabileceğini belirten Piersol, başka bir odadan gelen sesler nedeniyle dikkatinin dağıldığını düşündüğünü ekledi.

SAĞLIK RİSKLERİ VE TECRÜBELER

New Mexico eyaletinin baş adli tıp uzmanı Dr. Heather Jarell, Hackman’ın kalp hastalığından muzdarip olduğunu ve Alzheimer’ın da ölümünde etkili olduğunu belirtti. Otopsisinde Hackman’ın son günlerde yemek yemediği fakat susuz kalmadığı tespit edildi. Alzheimer hastalarının duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını anlamakta zorluk çektiği örneklendi. Dr. Brendan Kelley, Alzheimer hastalarının kaygılı olmasına rağmen yardım istemekte zorlandıklarını kaydetti.

TOPLUMSAL ETKİ VE DUYGU PAYLAŞIMI

Çiftin ölümü ve Hackman’ın evde bir hafta boyunca yalnız kalması, Santa Fe bölgesinde büyük bir şok yarattı. Uzun süredir orada yaşayan Jeffery Gomez, Hackman’ı gülümseyerek gördüğünü hatırlayarak, yalnız kalmanın getirdiği duygusal yükten bahsetti. Davranış bilimci Dr. Laura N Gitlin, yaşlanan nüfusun etkisiyle aile destek sistemlerindeki azalmalara dikkat çekti.

Jeffery Gomez, çiftin neden bu kadar süre boyunca kontrol edilmediğini anlayamadığını belirtti ve “Bu kadar süre yalnız kalması çok üzücü” ifadelerini kullandı.