Genel Af Beklentileri Devam Ediyor

GENEL AF VE İNFAZ DÜZENLEMESİ ÜZERİNE GÜNCEL GELİŞMELER

21 Nisan Pazartesi günü itibarıyla genel af ve infaz düzenlemesi hakkında olan gelişmeler, halkın en çok ilgi duyduğu konular arasında yer alıyor. “Bugün genel af yasası çıkacak mı?” ve “İnfaz düzenlemesi kimleri kapsıyor?” gibi sorular, gün boyunca yoğun araştırmalara tabi tutuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) gündeme gelmesi beklenen yeni yasaklar ile ceza indirimi ve af beklentileri yeniden kamuoyunun ana meselelerinden biri haline geldi. Peki, 21 Nisan 2025 tarihi itibarıyla genel af yasasıyla ilgili resmi bir açıklama yapıldı mı? Yeni infaz düzenlemesinin içeriği ne olacak? İşte bu konudaki güncel durum ve detaylar…

AÇIKLAMALARDAN YENİ BİLGİLER

2025 yılında genel af yasasına dair beklentiler hala gündemden düşmüyor. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un son açıkladığına göre, şu an genel af veya kısmi af çıkarma yönünde resmi bir çalışma mevcut değil. Bakanlık kaynakları, genel af yerine ceza infaz sistemine yönelik bazı iyileştirmeler üzerinde çalışıldığını ifade ediyor. Bu çerçevede, 10. Yargı Paketi kapsamında infaz düzenlemelerine yönelik hazırlıklar devam ediyor. Yeni düzenlemelerle, cezaevlerinde doluluk oranını düşürmek amacıyla adımlar atılacak, denetimli serbestlik süresinin uzatılması ve bazı suç kategorilerinde infaz sürelerinin kısaltılması planlanıyor. Özellikle iki yılın altındaki suçlar için cezasızlık algısını önlemek ve iyi hal uygulamalarıyla yaklaşık 20 bin hükümlüye şartlı tahliye olanağı sağlamak hedefleniyor. Yeni infaz düzenlemesine dair detayların önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelmesi öngörülüyor.

DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLECEK YENİLİKLER

2025 yılında meclis gündemine taşınması beklenen 10. Yargı Paketi, ceza infaz sisteminde önemli değişiklikler düzenliyor. Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalara göre, bu düzenlemeler ile özellikle hafif suçlardan hüküm giyen mahkûmlar için infazda iyileştirmeler gerçekleştirilecek. Paket çerçevesinde, denetimli serbestlik süresinin 3 yıl ileriye çekilmesi planlanıyor. Belirli şartları sağlayan hükümlüler, erken tahliye olabilecek. Aynı suçu birden fazla işleyen mükerrir suçluların cezaevindeki tutumları ve iyi halleri göz önüne alınarak şartlı tahliye imkanından faydalanmaları sağlanacak. Bu düzenleme ile yaklaşık 20 bin hükümlünün tahliye edilebileceği öngörülüyor.

Öte yandan, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenmiş olan suçlar için infaz indirimi ve denetimli serbestlik uygulamaları da gündemde. Bu düzenlemeler, cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması ve hükümlülerin topluma kazandırılması amacı taşıyor. Ancak terör suçları, cinsel saldırı, kadına yönelik şiddet ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçların 10. Yargı Paketi kapsamı dışında tutulacağı ve bu suçlar için infaz indirimi ya da ceza affı uygulanamayacağı önemli bir detay olarak dikkat çekiyor.