Genel Af Hakkında AK Parti Açıklaması

10. YARGI PAKETİ İÇİNDEKİ DÜZENLEMELER

Bakan Tunç, 10. Yargı Paketi ile ilgili yaptığı açıklamada, “10. Yargı Paketi ile ilgili hazırlıklarımız var. Hem 10. Yargı Paketi’nde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde özellikle ceza adaletiyle ilgili kısımlar, Sayın Cumhurbaşkanı’mızın konuşmalarında ifade ettiği ‘toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik’ suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.” dedi.

ADALET BAKANI YENİ DÜZENLEMELERİ PAYLAŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Şu anda Meclisin gündeminde olan 9. Yargı Paketi’nde ve Meclisin gündeminde olan, milletvekillerimizin takdirine sunduğumuz 10. Yargı Paketi’nde ceza adalet sistemiyle ve cezalardaki caydırıcılıkla ilgili önemli taslaklarımız var. Özellikle 2 yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, denetimli serbestlik ve koşullu salıverme uygulamalarına dair bazı çalışmalarımız var.” ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU STRATEJİSİNDEKİ YENİLİKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2025-2029 yıllarını kapsayan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan 5 amaç, 45 hedef ve 264 faaliyete ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelecek. AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler önderliğinde belgenin ilk kanun teklifi için hazırlıklara başladı. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi 1. Yargı Paketi olarak adlandırılacak teklifte, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler yer alacak.

AF KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nun ‘Anadolu Sohbetleri’ programında medya temsilcileriyle bir araya geldi. Gündemdeki af konusu sorusuna Güler, “Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde yok. Ceza infaz yasamızda belirli yaş ve sağlık durumuna göre mahkumların tahliyesi söz konusu olabiliyor, fakat Mevcut ceza infaz düzenlemesinde suç ayrımı yaparak değerlendiremezsiniz.” açıklamasında bulundu.

YARGI REFORMU STRATEJİSİ VE CEZA İFASI

Yargıda atılacak adımlar arasında, artan şiddetin önüne geçilmesi ve cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için ceza infaz sisteminde değişiklikler olacak. İlk aşamada birden fazla sabıkası olan kişilerin tutuklu yargılanması sağlanacak. Tutuklama tedbiri, suçun işleniş şekli ve kişinin suç işleme eğilimi dikkate alınarak belirlenecek.

CEZA SİSTEMİNE GETİRİLEN YENİLİKLER

İkinci aşamada ise belirli suçlarda cezanın en az yüzde 10’unun cezaevinde geçirilmesi sağlanacak. Uzayan yargı süreçleriyle ilgili de önemli adımlar atılacak. Davaların makul sürede tamamlanması, soruşturma aşamasının etkinliği ve delil toplama süreçleri değişiklikler arasında yer alacak. Ayrıca, arabuluculuk sisteminin etkin kullanımı hedefler arasında bulunuyor. 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlıkları yaklaşık 1,5 yıldır sürüyor ve Adalet Bakanlığı çalışmaları kapsamında 55 bin görüş alınarak, 12 bin paydaş anketi gerçekleştirildi.