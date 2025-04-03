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Genel Af ve İnfaz Düzenlemesi Bekleniyor Mu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un son açıklamaları, 2025 yılı itibarıyla genel ya da kısmi af beklentilerini tekrar gündeme getirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yürütülen görüşmeler, cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmaya yönelik yeni düzenlemelere olan ihtiyacı vurguluyor. Son gelişmelere göre genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında güncel bilgiler.

GENEL AF ÇALIŞMALARI YOK

Adalet Bakanı Tunç, yaptığı açıklamada “şu anda genel af ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını” net bir şekilde belirtti. Ancak, infaz düzenlemesi kapsamında geçmişte ceza almış bazı hükümlülerin durumunun TBMM tarafından değerlendirilebileceğine dikkat çekti. Bu durum, kısmi bir düzenleme olabileceği beklentisini gündemde tutuyor.

10. YARGI PAKETİ’NDE NELER VAR?

Meclis’e sunulması beklenen 10. Yargı Paketi içerisinde kritik başlıklar yer alıyor. Yeni düzenleme ile, örneğin 1 yıl hapis cezası almış bir kişi sadece 2,5 ay, 6 ay ceza alan bir kişi ise yaklaşık 1 ay cezaevinde kalacak. Bu durum, özellikle hafif suçlar için ceza infaz sisteminde büyük bir değişiklik anlamına geliyor.

İNFAZ DÜZENLEMESİ 3 NİSAN’DA AÇIKLANACAK MI?

Henüz netleşmemekle birlikte, yeni infaz yasasında ağır suçların kapsam dışında kalması bekleniyor. Daha çok adli nitelikli suçlar için esneklik sağlanması öngörülüyor. Bu durum, infaz düzenlemesinin ne şekilde yapılacağını belirleyecek.

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