Genel Af ve İnfaz Düzenlemesi Gelişmeleri

GENEL AF YASASI BEKLENTİLERİ

Genel af yasası ve infaz düzenlemeleriyle ilgili son dakika gelişmeleri, vatandaşların gündeminde önemli bir yer tutuyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yaptığı açıklamalar, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin yakınları tarafından dikkatle izleniyor. “Genel af çıkacak mı?”, “Kısmi af kimleri kapsıyor?”, “10. Yargı Paketi’nde infaz düzenlemesi var mı?” gibi sorular sıkça soruluyor. Son gelişmelere göre genel af ve infaz düzenlemesi yasalaşacak mı? İşte, 10. Yargı Paketi ve kısmi af düzenlemesi hakkında en güncel bilgiler.

İNFAZ DÜZENLEMESİ ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR

Genel af beklentileri, cezaevlerindeki mahkumlar ve onların aileleri tarafından yakından takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıklamalarına göre, bugün için genel af gündemde yer almıyor. Ancak, belirli suç grupları için infaz düzenlemesi ve denetimli serbestlik süresi üzerine çalışmalara devam ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, COVID-19 izinleriyle ilgili bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini ancak bunun bir af niteliği taşımayacağını vurguladı. Bu nedenle, 10. Yargı Paketi kapsamında infaz sistemine yönelik reformlar ve denetimli serbestlik düzenlemeleri yer alabilir. Ancak, şu an kapsamlı bir af yasasıyla ilgili kesin bir karar bulunmuyor.

ADLİ YENİLİK ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; “Şu anda genel af ile ilgili herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Ancak, belirli mahkum gruplarına yönelik adil bir düzenleme üzerinde duruluyor. Bu konu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin takdirindedir.” şeklinde konuştu. Bu açıklamalar, vatandaşlarda genel af ve infaz düzenlemesiyle ilgili belirsizlikleri artırırken, ilgili düzenlemelerin ne zaman hayata geçeceği de merak konusu olmaya devam ediyor.