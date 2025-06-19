Genel Başkan Özel, İstanbul’da Miting Yaptı

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL AVCILAR’DA KONUŞTU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, partisi tarafından başlatılan mitingler çerçevesinde Avcılar’da katılımcılara seslendi. “Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen bu etkinlikte, Özel İstanbul’un 9’uncu gece mitingini burada gerçekleştirdiklerini belirterek, “Buraya miting yapmaya değil, eylem yapmaya geldik” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ VE TUTUKLAMALAR

Mitingde katılımcılardan “ceketi çıkar” sloganları gelmesi üzerine Özel, “Ceketi çıkarmam, ceketi çıkarıp kolları sıvayacak olanı dışarı çıkaracağız. O gelecek ve yapacak. Burada şüphesiz eylem yapmaya, sonuç almaya, mücadeleyi sürdürmeye geldik. Bu meydanda heyecan, cesaret var çünkü haklıyız” ifadelerini kullandı. Tutuklanarak Avcılar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Utku Caner Çaykara’yla ilgili de konuşan Özel, “Ben ne Utku’yu ne Ekrem Başkan’ı ne diğer 11 belediye başkanımızı tanıdığım güne, onları atadığım güne pişman değilim. Onlara sonuna kadar kefilim” dedi.

GENÇLER VE DEMOKRATİK MÜCADELE VURGUSU

Özel, gençlere güvendiğini ve inandığını aktararak, “23 yıldır Sayın Erdoğan’ın partisi ilk kez seçim kaybetti. Bizim 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, metaneti, seçmene saygıyı 47 ay gösterecekti. Bırakın 47 ayı, 47 gün sabretmediler. Bir siyasi partinin, bir siyasi hareketin ya da bir kişinin demokratlığına seçimi kazanınca ne yaptığıyla karar veremezsiniz. O kolay, kazanmak kolay. Zor olan mağlubiyeti kabullenebilmek. Bir seçim kaybedip de bu şekilde çamura yatarsanız, tarihe korkaklar olarak geçersiniz” dedi. Türkiye’deki tüm genç seçmenlere seslenen Özel, “Korkaklarla değil, cesurlarla, haklılarla birlikte mücadele edelim” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİNE VURGU

Türkiye’nin çevresinin ateş çemberine döndüğünü, İsrail’in İran’da yeni bir savaş başlatma ihtimaline dikkat çeken Özel, “Böyle bir dönemde hiç şüphe yok ki Türkiye güçlü olmak zorunda. Türkiye için en çok söylenen söz; ‘İç cepheyi tahkim etmek’. İç cepheyi güçsüz kılan kim? Diyoruz ki herkes yargılansın. Yargıdan kimse kaçamaz. Hem Terörsüz Türkiye için hem iç cepheyi güçlendirmek, desteklemek için yargılamaları tutuksuz yapın. Arkadaşlarımız milletin verdiği görevlerinin başına, ailelerinin yanına dönsünler” dedi. Özel, cesaret isteyen yargılamanın TRT tarafından yayınlanmasını önerdi.

MEDYA BOYKOTU VE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY OFİSİ

Özel, 20 mitingdir meydanlarda olduklarını ve önemli eylemlere imza attıklarını belirtti. Ayrıca, bu eylemlere yer vermeyen medya kuruluşlarına karşı boykota devam ettiklerini aktardı. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin kurulduğunu açıklayan Özel, “Partinin koordinasyonunda Türkiye İttifakı’na inanan herkesin desteğiyle bu büyüyecek. İktidar programımızla milletin huzuruna çıkacağız” dedi. “Bu ülkeyi bu zorluklardan nasıl kurtaracağımızı, nasıl yöneteceğimizi tüm Türkiye’ye anlatacağız. Dünya siyasi tarihinin en büyük mitinglerini yapıyoruz, en büyük mücadelesini veriyoruz” diye ekledi.