Genel Kurul 26 Haziran’da Yapılacak

KONGRE TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK

29 Mayıs’ta başkan adayı bulamayan Karşıyaka Spor Kulübü, 1 yıl içinde 4’üncü kez kongreye gitmişti. Kulüp, 19 Haziran’da yeniden toplanacak genel kurul toplantısını 26 Haziran’a erteledi. Eski başkan İlker Ergüllü’nün iki kongre arasında 1 haftalık bayram tatili sebebiyle basketbol takımıyla ilgili yapılan sponsorluk görüşmelerinin aksamış olması, 19 Haziran’ın erken bir tarih olduğu şeklinde bir açıklama yapılmasına neden oldu. Bu durum üzerine değişikliğe gidildi.

POTANSİYEL ADAY VE SPONSOR GÖRÜŞMELERİ

Dün Ergüllü ile bir araya gelen divan kurulu, sponsorluk görüşmeleri hakkında bilgi aldı ve danışma kuruluyla da görüşerek potansiyel adaylara zaman kazandırmak amacıyla kongrenin tarihini 1 hafta ileri alarak 26 Haziran Perşembe günü yapılmasına karar verdi. Yeşil-kırmızılılarda 29 Mayıs’taki kongrede seçimin tarihi başlangıçta 25 Haziran olarak belirlenmişti ama kongre tutanaklarına 19 Haziran yazıldı.

Karşıyaka’da 1.5 yıldır kulübü yöneten İlker Ergüllü, 2 Haziran’da istifa etti ve yeniden aday olup olmayacağına sponsorluk görüşmelerine göre karar vereceğini ifade etti. Ayrıca, 24 Aralık 2024’teki kongre öncesinde başkan adaylığı gündeme gelen Mehmet Karal, camiada önemli isimlerin desteğiyle sponsorluk ve liste çalışmalarına devam ediyor.