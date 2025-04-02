Genel Müdür Kayhan’a Çarpan Sürücü Tutuklandı

GEÇMİŞ OLAYLAR VE KAZA BİLGİLERİ

İzmir’de meydana gelen trafik kazasında Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan’a çarpan sürücü Talip B. tutuklandı. Kaza, Kuşadası Seferihisar yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde dün saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. 75 yaşındaki Talip B. yönetimindeki 35 GB 7884 plakalı kamyonet, yolda yaya olarak bulunan 56 yaşındaki Mustafa Kayhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kayhan metrelerce savrulurken, kamyonet sürücüsü kazadan sonra olay yerinden kaçtı.

KAZA SONRASI VE YARDIM ÇALIŞMALARI

Olay yerine ihbar üzerine gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumda bulunan Mustafa Kayhan’ı Seferihisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen evli ve 3 çocuk babası olan Kayhan hayatını kaybetti. Kayhan’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı ve ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Diyarbakır’a götürüldü. Bugün Odabaşı Bal Camii’nde öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Kayhan son yolculuğuna uğurlandı.

SÜRÜCÜNÜN YAKALANMASI VE CEVAP VERİŞİ

Kazanın ardından kaçan sürücü Talip B. Doğanbey Karakol Komutanlığı önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde alkolsüz olduğu belirlendi. Talip B., ilk sorgusunda havanın yağmurlu olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybettiğini, bu nedenle yoldaki Mustafa Kayhan’ı göremediğini ve çarptığını belirtti. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Talip B., mahkeme kararıyla tutuklanarak İzmir 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.