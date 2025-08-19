Genel Tarım Sayımı Erzincan’da Yapılıyor

GENEL TARIM SAYIMI ERZİNCAN’DA YÜRÜTÜLÜYOR

Ulusal tarım politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Genel Tarım Sayımı, Erzincan merkez ve sekiz ilçesinde devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle gerçekleştirilen bu sayım, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe müdürlüklerinden görevlendirilen uzmanlar ile TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden gelen ekipler tarafından yürütülüyor.

ERZİNCAN’IN TARIMSAL POTANSİYELİ ORTAYA KONULUYOR

Genel Tarım Sayımı aracılığıyla Erzincan’ın tarımsal potansiyeli, bitkisel ve hayvansal üretimdeki mevcut durum ve üretime katkı sağlayan tüm unsurlar detaylı bir şekilde analiz ediliyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, sayımda görev alan ekipleri ziyaret etti ve sayıma katkı sağlamak üzere sayım bürosuna gelen çiftçilerle görüşmelerde bulundu. Ekipler, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevcut veri tabanları ile çiftçilerin beyan ettikleri bilgileri karşılaştırarak verileri sisteme kaydediyor.

ÇİFTÇİ BEYANLARI GİZLİ TUTULACAK

Genel Tarım Sayımı, tarım sektörünün mevcut durumunu net bir şekilde ortaya koyarak gelecekteki stratejilere ışık tutacak. Toplanan çiftçi beyanları kesinlikle başka hiçbir kurum veya kuruluşla paylaşılmayacak. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’da sayımın şu ana kadar yüzde 16 oranında gerçekleştiğini belirtti. Kurulan ekiplerin çiftçilere randevu vererek büroya davet ettiklerini ve kayıt işlemlerini yürüttüklerini söyledi.

ÇİFTÇİLERE TEŞEKKÜR

Koçaker, Erzincan çiftçisinin tarım sayımına büyük bir duyarlılıkla destek verdiğini ve bu nedenle çiftçilere teşekkür etti. Toplanan bilgiler, yalnızca tarım politikalarının belirlenmesi ve mevcut durumun ortaya konması amacıyla kullanılacak. Koçaker, Erzincan olarak TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü ile birlikte çalışmalara devam ettiklerini ve belirlenen takvime uygun olarak sayımın titizlikle yürütüleceğini sözlerine ekledi.