Genel Tarım Sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK İşbirliğiyle Yapılacak

GENEL TARIM SAYIMI HEDEFLERİ VE UYGULAMA AŞAMALARI

Genel tarım sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle yapılan çalışmaların sonuçlandırılması ve güncel saha verilerinin elde edilmesi hedefleri doğrultusunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Genel tarım sayımına dair genelge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, bu dönemdeki tarım politikalarının tüketicilere yeterli ve güvenli gıda sağlamak ve üreticilere belirli bir gelir düzeyi oluşturmanın yanı sıra, tarımsal faaliyetlerin iklim ve çevre üzerindeki baskısının yönetilmesine yoğunlaştığı belirtildi.

VERİ ALTYAPISI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Bu politikaların planlanabilmesi ve etkinliğinin izlenebilmesi için sağlam bir istatistik altyapısına ihtiyaç olduğu vurgulandı. Genel tarım sayımının, tarım sektörüne dair verilerin toplanması, işlenmesi ve dağıtılması amacıyla gerçekleştirilen istatistiksel bir çalışma olduğu ifade edildi. Gıda arz zincirinin, doğru, güncel ve detaylı veriler üzerine inşa edilerek kapsamlı politikalarla yönetilmesi gerekmekte. Bu bağlamda, sürdürülebilir kayıt sisteminin kurulması için genel tarım sayımı yapılacağı kaydedildi.

İKİ AŞAMADAN OLUŞAN UYGULAMA SÜRECİ

Genel tarım sayımı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK Başkanlığı arasındaki ‘Genel Tarım Sayımına İlişkin Protokol’ çerçevesinde gerçekleştirilecek. İki aşamalı süreçte, mevcut idari kayıtlarda yer almayan tarım arazilerinin tespit edilmesi, bu arazilerde faaliyet gösteren tarımsal işletmelerin belirlenmesi, ön tarama çalışmaları ve veri giriş sistemlerinin hazırlanması gibi faaliyetler birinci aşamada gerçekleştirilecek. İkinci aşamada, ilk aşamada elde edilen bilgiler doğrultusunda uluslararası gereklilikler ve ulusal ihtiyaçlara uygun olarak türetilen veriler (tarımsal işletmeler, iş gücü, tarım arazileri, hayvan, tarımsal alet ve makineler gibi) TÜİK tarafından 2025 yılı içinde tam sayım ve örnekleme yoluyla sahadan toplanacak.

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN DESTEK

Ayrıca, genel tarım sayımına ilişkin TÜİK tarafından yayımlanacak Genel Tarım Sayımı Uygulama Rehberi’ndeki esaslar kapsamında hareket edileceği belirtiliyor. Faaliyetlerin herhangi bir aksaklık olmadan zamanında ve eksiksiz tamamlanması için her türlü destek ve yardımın, başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacağı kaydediliyor.