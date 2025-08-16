Haberler

Genel Ve Amiral Atamaları Yapıldı

DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Gerçekleşen devir teslim töreninde, 2’nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu devraldı. Aynı şekilde, Tümgeneral Tuncay Altuğ da 3’üncü Ordu Komutanlığı görevine atandı. Milli Savunma Bakanlığının Next Sosyal’deki paylaşımına göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 2025 yılı general ve amiral atamaları çerçevesinde bu önemli törenlere katılım sağladı.

ORGENERAL ERGÜN VE KORGENERAL TARAKCI’NIN KATKILARI

Devir teslim törenlerinde, Orgeneral Levent Ergün, 2’nci Ordu Komutanlığı görevini Korgeneral Zorlu Topaloğlu’na devretti. Bunun yanında, Korgeneral Veli Tarakcı, 3’üncü Ordu Komutanlığı görevini Tümgeneral Tuncay Altuğ’a teslim etti. Bu atamalar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yapısını güçlendirme adına önemli adımlar arasında yer alıyor.

ÖNEMLİ

