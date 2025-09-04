Haberler

Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Al-Mannai’yi karşıladı

RESMİ DAVET VE KARŞILAMA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetle Türkiye’ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai’yi, Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen askeri bir törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, Al-Mannai’yi kapıda karşıladı ve misafirinin törenin kurallarına uygun olarak Tören Kıtası’nı selamlamasını sağladı.

ULUSAL MARŞLAR VE GÖRÜŞMELER

Törende, askeri bando her iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Tören, fotoğraf çekimiyle sonuçlandıktan sonra, Bayraktaroğlu ve Al-Mannai, Genelkurmay Başkanlığı’nda iki taraflı ve heyetler arası görüşmeler yaparak iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Bugün Google Ve YouTube Erişim Sorunu Yaşandı

Google ve YouTube'a erişim sorunları Türkiye ve Avrupa genelinde kullanıcıları etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren kesinti, alternatif arama motorlarına yönelimi artırdı.
Haberler

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Bekleniyor

Sağlık bakanlığının ikinci personel alımına başvuran binlerce aday, süreçle ilgili belgeler ve tarihleri merakla bekliyor. Başvuru detayları ise dikkatle takip ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.