Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, Al-Mannai’yi karşıladı

RESMİ DAVET VE KARŞILAMA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi davetle Türkiye’ye gelen Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai’yi, Genelkurmay Başkanlığı’nda düzenlenen askeri bir törenle karşıladı. Orgeneral Bayraktaroğlu, Al-Mannai’yi kapıda karşıladı ve misafirinin törenin kurallarına uygun olarak Tören Kıtası’nı selamlamasını sağladı.

ULUSAL MARŞLAR VE GÖRÜŞMELER

Törende, askeri bando her iki ülkenin ulusal marşlarını çaldı. Tören, fotoğraf çekimiyle sonuçlandıktan sonra, Bayraktaroğlu ve Al-Mannai, Genelkurmay Başkanlığı’nda iki taraflı ve heyetler arası görüşmeler yaparak iş birliğini geliştirme yollarını ele aldı.