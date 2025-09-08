Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu’nu kabul etti

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI BULUŞMASI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary’yi kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary’yi kabul etmiştir. Kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer almıştır.” ifadelerine yer verildi.

RESMI TEMASLARIN ÖNEMİ

Bu buluşma, iki ülke arasındaki askeri işbirliğini artırma ve karşılıklı güvenliği sağlama açısından kritik bir öneme sahip. Ayrıca, bölgedeki güvenlik dinamikleri ve olası işbirlikleri üzerine önemli görüşmelerin yapılması bekleniyor.