Haberler

Genelkurmay Başkanı Devri Gerçekleşti

DEVRİ teslim TÖRENİ DÜZENLENDİ

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak, görevini Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devrediyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki devir teslim töreninin ardından Genelkurmay Başkanlığı’ndaki törene de katıldı.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA TOPLANTISI’NA ATIF

2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı’nda emekli olan Orgeneral Metin Gürak, görevini Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na teslim etti. Törende, Bakan Yaşar Güler’e Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini devralan Orgeneral Metin Tokel de eşlik etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Tarsus Doğa Parkı’nda Hayvanlar Serinletiliyor

Tarsus Doğa Parkı'nda, hayvanların sıcak havadan etkilenmemesi için buzlu meyve kokteylleri sunuluyor ve çeşitli serinletme yöntemleri uygulanıyor.
Haberler

Aydın’da İşçiler Ekmek Mücadelesi Veriyor

Aydın'da domates hasadı yapan işçiler, 45 dereceyi bulan sıcaklarda günde 6 saat çalışarak yaşam mücadelesi veriyor, para kazanmanın sevincini yaşıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.