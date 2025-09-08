Genelkurmay Başkanı Hawary’i Kabul Etti

GENELKURMAY BAŞKANI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI’NIN DAVETİYLE KABUL ETTİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Aassem Rashed Hawary’i kabul etti. Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun resmi davetlisi olarak Ankara’da bulunan Tuğgeneral Hawary’i ağırladı.

KABULDE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI DA YER ALDI

Gerçekleşen kabulde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu da yer aldı. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilere ve işbirliklerine katkı sağlama potansiyeli taşıyor.