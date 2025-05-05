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Genelkurmay Başkanı İle Görüşme Yapıldı

ORG. METİN GÜRACAK VE ABDAULLAH ALRAISI BULUŞMASI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Umman Sultanlığı Genelkurmay Başkanı Koramiral Abdullah Bin Khamis Bin Abdullah Alraısı ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Abdullah Alraısı’nı Genelkurmay Başkanlığı’nda resmi törenle karşıladı.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Törenin ardından Orgeneral Metin Gürak ve Abdullah Alraısı ile beraberindeki heyet, Genelkurmay Başkanlığı’nda görüşme yaptı. Bu önemli buluşma, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini güçlendirmek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN/ANKARA

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